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令人反胃！正妹房間髒成這樣 獲選全英最髒宿舍

最髒宿舍外觀嚇人。（圖擷自news.com.au）

2017-05-02  16:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名19歲少女庫珀 （Brittani Cooper） 長相清秀，不過宿舍卻髒到嚇人，最近還被選為全英國最髒學生宿舍，贏下500英鎊（約新台幣1萬9千元）獎金。

綜合外媒報導，英國布里斯托 （Bristol） 少女庫珀因房間髒亂，連她父親也看不下去，日前建議她參加「web-blinds.com」主辦的比賽，在982名參賽者中脫穎而出，成功登上全英最髒宿舍王，照片曝光嚇壞一堆網友。

庫珀與5名室友同住，她們的房間髒的相當專業，成堆pizza盒隨地亂丟，碗盤幾乎沒在洗，水槽內還浮了一層油，瓦斯爐當然也不能清理，垃圾桶則是滿到無法再丟。

庫珀受訪時坦言，宿舍已將近一整年未打掃，最後贏得500英鎊，她的父親打算和她對分獎金，不過她已拒絕，還說要拿獎金來布置大二宿舍，揚言把宿舍裝潢得漂漂亮亮。

外媒形容她的宿舍令人「反胃」，主辦單位也表示，要從所有照片選出冠軍，並不是容易的事，因為光看這些照片本身就是件極為煎熬的事。

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  • 庫珀本人長這樣。（圖擷自news.com.au）

    庫珀本人長這樣。（圖擷自news.com.au）

  • pizza盒散落一地。（圖擷自news.com.au）

    pizza盒散落一地。（圖擷自news.com.au）

  • 水槽看起來超噁心。（圖擷自news.com.au）

    水槽看起來超噁心。（圖擷自news.com.au）

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