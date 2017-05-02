加州女游泳遭鯊魚咬傷 大腿後面幾乎不見...

美國一名單親媽媽在加州聖安諾非海灘遭鯊魚咬傷，大腿受到嚴重的撕裂傷。（圖擷自《grindtv》）

2017-05-02 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕好可怕！美國南加州聖安諾非（San Onofre）一處海灘發生一起女子戲水遭鯊魚咬傷事件，這名女子的大腿被鯊魚狠咬了一大口，目前也在醫院進行手術。目擊鯊魚咬人事件的遊客表示，傷者的「大腿後面幾乎不見了...」。

綜合外媒報導，一名有3個小孩的單親媽媽艾莉森（Leeanne Ericson），上週末和男友到海邊度假玩水，男友在一旁衝浪，艾莉森則在附近游泳。突然間男友聽到好幾聲慘叫，驚覺不妙便立刻游向艾莉森，將她抱起並放在衝浪板上求救，並趕緊用繩子綁住她被鯊魚咬到的大腿，替艾莉森止血，

隨後醫療人員派出直升機將艾莉森送醫，她的大腿受到嚴重的撕裂傷，目擊者威廉斯（Thomas Williams）驚恐的表示，「她的大腿後面幾乎不見了」，如果沒有馬上處理，恐怕凶多吉少。艾莉森的母親克莉絲汀（Christine）則表示，「我不知道艾莉森的醫療費用會花多少錢，但我會盡全力去幫助她」。

艾莉森遭鯊魚攻擊事件，也是聖安諾非海域在過去70年以來，發生的第11起鯊魚攻擊事件，目前該處也暫時封鎖。