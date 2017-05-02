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巴士直直衝來！ 他驚險跳車躲過死神

機車後座的灰衣男乘客，眼見後方黃色巴士直直衝來，連忙跳車逃生。（圖擷自YouTube）

2017-05-02  15:35

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷在2月時曾發生一起無人傷亡小車禍，但這起交通事故的影片卻讓人看得提心吊膽，原來是機車後座的乘客眼見身後巴士直直衝來，瞬間跳車和巴士「擦身而過」，晃過了死神的招手。

據《ABC》旗下電視台《KTRK》報導，由於曼谷交通特別的擁擠，使得機車穿梭車陣時險象環生。事發當時有輛雙載機車停下來等紅燈，但後座灰衣男乘客突然感到背後不太對勁，回頭一看赫然發現一輛巴士猛衝而來，嚇得他趕緊跳車逃命。

巴士接著轉彎撞倒了原本在等紅燈的機車，就這樣揚長而去。幸好紅衣女機車騎士和男乘客都沒有受傷，影片中還可以看到，兩人在劫後餘生時雙雙擁抱。

相關影片請見：

巴士通過的地方，機車原本停在那等紅燈。（圖擷自YouTube）

紅衣女騎士的機車被撞倒。（圖擷自YouTube）

灰衣男乘客在晃過死神後，趕忙去查看紅衣女騎士的狀況。（圖擷自YouTube）

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