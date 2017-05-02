北韓試核恐成七傷拳？專家：可能導致火山爆發

專家指出，北韓核武試驗可能會導致長白山噴分，造成嚴重死傷。（美聯社）

2017-05-02 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島情勢緊張，全球都在關注北韓何時會進行第六次核子試驗。但有專家指出，位於中韓邊境的長白山，可能會因核武爆炸的龐大威力爆發，屆時將造成數千至萬人死亡。

根據《CNN》報導，提供軍事情報和分析服務的美國「蘭德公司」（Rand Corporation）資深分析師班奈特（Bruce Bennett）表示，北韓的第六次核子試驗除了將造成朝鮮半島危機升溫外，位於中韓邊境的活火山「長白山」也有噴發的可能。

班奈特分析，如果北韓核武試驗的威力足夠，可能導致長白山火山爆發，「這將會是一次大型的火山爆發，造成千人以上死傷。」他說，「我們不知道核武的威力是否會造成火山爆發，但確實有這個可能性。」班奈特提到，中國近年來也擔心金正恩會間接導致長白山爆發。

報導中提到，長白山100公里內約有160萬居民，距離北韓的核試驗場豐溪里也只有115至130公里。