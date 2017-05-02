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川普談南北戰爭錯很大 美媒嘆：凸顯對歷史無知

CNN》批評川普談美國內戰歷史，卻凸顯歷史無知。（彭博社）

2017-05-02  15:28

〔即時新聞／綜合報導〕又出糗了！美國總統川普接受媒體報導時表示，19世紀美國前總統傑克森（AndrewJackson）「非常氣他所看到的，和內戰相關事情」，不過事實上傑克森在南北戰爭發生前16年就已過世，此話一出又成為全民笑柄。

綜合外媒報導，川普昨天在「天狼星XM廣播公司」（Sirius XM Radio Inc.）專訪中提到傑克森，他表示若捷克森晚點當總統，也許能避免南北戰爭發生，並稱讚傑克森非常強悍的人，且心胸寬大。

他還強調，傑克森「非常氣他看到的，和內戰相關事情」說法一出讓人傻眼，因為傑克森死於1845年，但南北戰爭要到16年後的1861年才發生。

川普事後在推特上解釋，「傑克森總統，在內戰前16年去世，卻能預先看出這件事，且對此十分生氣，若他還在，不可能讓戰爭爆發。」文中仍堅稱傑克森對內戰生氣。

對此說法《CNN》再質疑，傑克森是蓄奴派，若發現南北因蓄奴開戰，也很難避免戰爭爆發。《CNN》也批評，川普發言再次凸顯對美國歷史的無知。

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  • 川普事後在推特解釋，「傑克森總統，在內戰前16年去世，卻能預先看出這件事，且對此十分生氣，若他還在，不可能讓戰爭爆發。」（圖擷自推特）

    川普事後在推特解釋，「傑克森總統，在內戰前16年去世，卻能預先看出這件事，且對此十分生氣，若他還在，不可能讓戰爭爆發。」（圖擷自推特）

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