國際持續制裁 印度禁運、斷絕與北韓貿易

2017-05-02 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕因朝鮮半島情勢緊張，印度政府幾乎斷絕與北韓的貿易。北韓自中國、沙烏地阿拉伯之後又失去了第三個貿易夥伴。根據印度政府於上週發表的聲明，除了食品與藥物以外，上個月已經開始全面施行禁運措施。

根據《CNN Money》，對於北韓的核武開發，聯合國安全理事會自十年前開始對北韓進行嚴厲的經濟制裁，歐美大多數國家已停止與北韓的貿易。而印度現在完全遵從聯合國的對北韓制裁決議，採取完全的禁運政策。

印度於2015年至2016年對北韓的出口金額約1億1100萬美元，約新台幣33億3450萬元；進口額也達到8800億美元，約新台幣26億4380萬元。

印度於2015年棄權聯合國對於北韓人權侵害的決議。同年，北韓外相到印度進行官方外交訪問。過去印度可以接受北韓送來的訓練人員，這次的禁運政策完全禁止一切軍事、警察、科學與技術相關的一切交流，而目前於印度境內的北韓政府資產也遭到凍結。

北韓目前最大的外匯獲利手段為對中國輸出煤礦，根據2015年的官方發表，約佔輸出金額的三分之一。