監控北韓？ 5架美軍全球鷹無人偵察機移防日本

美軍證實，將在日本橫田空軍基地部署5架全球鷹無人偵察機。（歐新社）

2017-05-02 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍一架原本駐守於關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的RQ-4全球鷹無人偵察機，昨日飛抵位在日本東京都福生市的橫田基地，未來還有4架同型機和相關人員進駐橫田基地，令外界聯想是否與近期緊張的朝鮮半島情勢有關。

綜合日媒報導，美國空軍橫田基地第374航空運輸團公關部指出，未來將部署5架全球鷹無人偵察機及相關人員105人，昨日晚間第一架全球鷹抵達之後，第二架全球鷹將會在兩天內到達，將持續部署至10月。至於為何將遠在關島的5架全球鷹部署日本？美方僅回應是為了躲避關島當地颱風才將全球鷹移防至日本。

全球鷹無人偵察機全長約14.5公尺、寬約40公尺，能在15000公尺的高空全天候執行偵查任務，續航時間可達到34個小時，進行長期警戒、監視任務，不過全球鷹並沒有配備武器，純粹只進行偵查任務。