快訊PR 樂活新主張 從吃對做起
霧霾與軍演 中國3大航空公司誤點率全球第一
2017-05-02 15:25
英國航空研究機構OAG近日公布全球航空班機準點率排行，中國三大航空公司敬陪末座，誤點率全球第一。圖為中國國際航空班機。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕英國航空研究機構OAG近日公布全球航空班機準點率排行，評選全球103家航空公司，準點率最佳為南非廉航薩法航空、半島航空、波羅的海航空，準點率高達9成以上，而中國三大航空公司敬陪末座，誤點率全球第一。
根據《華爾街日報》報導，英國航空研究機構OAG公布全球航空班機準點率排行，在去年全球大型航空公司準點率排名中，中國三大航空集團包辦倒數3名，分別為中國國際航空（Air China）、中國東方航空（China Eastern Airlines）以及中國南方航空股份有限公司（China Southern Airlines），這三家公司的航班約有三分之一出現誤點狀況。
中國的航空公司去年共運送乘客4.88億人次，是10年前的3倍，不過中國民用航空局表示，在過去3年內，航空旅客的投訴暴增6倍，雖然沒有披露詳細的投訴內容，但航班誤點無疑是旅客投訴的重點。
全球航班延誤的情況大多是受惡劣天氣影響，但在中國，霧霾、跑道維修和軍事演習此類因素引起的暫時性延誤，因中國管理空域的方式而被放大化，因為中國有四分之三的空域仍掌控在軍隊手中，這些空域對民用客機禁飛，面對民航規模大幅成長的狀況，誤點狀況更加嚴重。
亞洲航空公司準點率最高的是日本航空，其次是全日空，準點率約8成。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 綠燈直行被闖紅燈機車撞上 無肇責卻判賠169萬
- 《通靈少女》發威 最後一集收視率竟是...
- 客運載滿40名學生 遭女駕駛倒車撞上
- （專訪）林志玲名利雙收 最遺憾的是這兩件事
- 續占主席台 柯建銘轟：國民黨毫無止盡秀下限
- 50歲港姐剩女 陪「他」歡度81歲生日
- 台股收盤上漲69.27點 報9941.27點
- 梁聖岳返台 身體虛弱眼神中仍帶有驚恐
- 公務員代表：只要總統見我們 就接受年金改革
- MLB》台灣球迷受訪高喊加油 神奇的事情發生了（影音）
- NBA》小弟3分鐘差點花光年薪 詹皇怒：再1次就不幫付（影音）
- 前瞻由三巨頭主導 徐國勇否認
- 貼片百百款 聰明選健康用
- 家扶阿嬤做瑜珈、敷面膜 歡度另類母親節
- 〈台股青紅燈〉要郭董不要郭總統
- 立院初審年改》年輕公教：應另立新基金
- 逾200人幼兒園室內空品 後年納管
- 賀一朗3千安 王貞治現「聲」
- 彰銀內鬼盜日客千萬 16年後才曝光
- 傳裸照還恐嚇 洋男判6月加勞務
- 防採茶車意外 議員促配滅火器
- 亞莉安娜919攻蛋 渡邊直美527辦個展
- 張秀卿甩8公斤肉變夢露
- MLB》美媒評史上最爛約 前MVP遭小聯盟屠殺
- 楊冪肉胎裝登Met Gala 慘被虧像受潮海苔仙貝
- 底渣堆麥寮 所會、村長：堅決反對
- 熬過車禍困境 慈孝楷模謝佳妤肩挑家務
- 搞「少棒式調度」 洋基沒贏
- （獨家）訴苦長照辛勞 平鑫濤女：瓊瑤1週來3次每次1小時
- 阿樂手機號碼忘了馬賽克 電話被打爆
- 科技公司財報亮麗 那斯達克創新高
- 地址不清楚也收得到！ 她讚台灣郵差是福爾摩斯
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 台南金讚．百家好店 快報名徵選
- 桃園航空城土地第4季成交量 緩步復甦
- 亞協正名「台灣日本關係協會」 傳最快520前宣布
- 拒含糖飲料進校園 彰化教喝白開水
- 白天高溫午後對流雨 週五北台轉濕涼
- 日本人氣女星告別紙片人 義大利慘淪路人甲
- 肯亞選手秘密基地 藏身關廟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：霧霾與軍演 中國3大航空公司誤點率全球第一
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分