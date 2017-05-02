霧霾與軍演 中國3大航空公司誤點率全球第一

英國航空研究機構OAG近日公布全球航空班機準點率排行，中國三大航空公司敬陪末座，誤點率全球第一。圖為中國國際航空班機。（歐新社）

2017-05-02 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國航空研究機構OAG近日公布全球航空班機準點率排行，評選全球103家航空公司，準點率最佳為南非廉航薩法航空、半島航空、波羅的海航空，準點率高達9成以上，而中國三大航空公司敬陪末座，誤點率全球第一。

根據《華爾街日報》報導，英國航空研究機構OAG公布全球航空班機準點率排行，在去年全球大型航空公司準點率排名中，中國三大航空集團包辦倒數3名，分別為中國國際航空（Air China）、中國東方航空（China Eastern Airlines）以及中國南方航空股份有限公司（China Southern Airlines），這三家公司的航班約有三分之一出現誤點狀況。

中國的航空公司去年共運送乘客4.88億人次，是10年前的3倍，不過中國民用航空局表示，在過去3年內，航空旅客的投訴暴增6倍，雖然沒有披露詳細的投訴內容，但航班誤點無疑是旅客投訴的重點。

全球航班延誤的情況大多是受惡劣天氣影響，但在中國，霧霾、跑道維修和軍事演習此類因素引起的暫時性延誤，因中國管理空域的方式而被放大化，因為中國有四分之三的空域仍掌控在軍隊手中，這些空域對民用客機禁飛，面對民航規模大幅成長的狀況，誤點狀況更加嚴重。

亞洲航空公司準點率最高的是日本航空，其次是全日空，準點率約8成。