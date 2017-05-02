人性的光輝 龍捲風肆虐後壯漢救出女嬰

龍捲風災後慘況。（法新社）

2017-05-02 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州東部遭到龍捲風肆虐，不巧的是暴雨也造成水災，週末兩天造成13死近50傷。4月29日於俄亥俄州坎頓巿（Canton）的一名男子米契爾（Tom Mitchell）自願出門救災，發現一群人正在試圖拯救翻覆卡車內的女嬰。女嬰救出後他立刻替女嬰做心肺復甦術，這畫面感動了許多人。

根據美國電視台《WFAA》報導，浩劫餘生後米契爾感到心有餘悸，心裡卻有種力量驅使他要出去幫助別人。沒有計畫的他只好漫無目的的開著車，同時用手機錄下災情。而他看到了一群人試圖從一輛翻覆的卡車下救人，而且水流相當湍急。他自覺力量不夠而在旁錄下全部的畫面。

而當小女嬰被救出時他大喊：「一定要幫他做心肺復甦術，否則她會死」，因此立刻放下手機替他做急救，此時其他人也救出了受困的父親與男童，旁邊有人替小女嬰禱告：「主啊，請讓他呼吸」，而最後小女嬰甦醒過來，三人送往醫院後平安無事。