郭文貴直播中共內鬥被中斷 參與者無限期「被休假」

2017-05-02 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕遭到中國通緝的富商郭文貴日前接受《美國之音》專訪，披露中國領導高層內鬥和貪腐，但直播卻突然中斷，更有媒體揭露，參與直播採訪郭文貴的美國之音相關人員，被迫無限期休假、接受調查，甚至還有記者被押出美國之音大樓。

有記者被押出「美國之音」大樓

日前中國駐美國大使館官員打電話給美國之音負責對外聯絡的負責人，明確要求美國之音不能直播專訪郭文貴，不過參與專訪節目工作的編輯、記者們，幾乎都堅持按原計劃直播專訪郭文貴。

據《明鏡新聞》報導，《美國之音》台長班尼特（Amanda Bennett）從非洲返回美國華盛頓後，立刻要求幾名堅持參與郭文貴專訪的人員，包括普通話部主任龔小夏、節目主持人東方、資深編輯李肅、寶申，及資深記者楊晨等人即日起無限期休假並接受調查，而且在休假期間，不得以「美國之音」相關名義進行寫作與報導。資深編輯李肅遭停職後，甚至還被2名武裝警衞押出離開美國之音總部大樓。

班尼特是普立茲獎（Pulitzer Prize）得主，曾經擔任過《華爾街日報》駐中國記者，一般認為，這次直播被中斷，顯示美國之音已深受中共影響。