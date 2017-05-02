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日漁船陷入火海 15人驚險跳船逃生

日本海釣船陷入火海，15人跳海逃生獲救。（圖擷自《NHK》）

2017-05-02  13:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本茨城縣神栖市鹿島港近海，今日清晨5時30分有一艘海釣船突然冒出濃煙陷入火海，由於火勢猛烈席捲全船，船上15人連忙跳海逃生，由於他們身上都有穿救生衣，隨後便被附近的漁船救起。

據《NHK》報導，這艘「第一不動丸」海釣船上載有13名釣客，以及船長、船員2人。在清晨4時50分出港後，行駛至離岸邊約2公里的海上，就開始起火燃燒。

釣客在船長的疏散下，穿著救生衣跳海求生，幸運的是15人全數都被在周遭作業的漁船救起，而且沒有人受傷。

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