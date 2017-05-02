快訊PR 樂活新主張 從吃對做起
日漁船陷入火海 15人驚險跳船逃生
2017-05-02 13:28
日本海釣船陷入火海，15人跳海逃生獲救。（圖擷自《NHK》）
〔即時新聞／綜合報導〕日本茨城縣神栖市鹿島港近海，今日清晨5時30分有一艘海釣船突然冒出濃煙陷入火海，由於火勢猛烈席捲全船，船上15人連忙跳海逃生，由於他們身上都有穿救生衣，隨後便被附近的漁船救起。
據《NHK》報導，這艘「第一不動丸」海釣船上載有13名釣客，以及船長、船員2人。在清晨4時50分出港後，行駛至離岸邊約2公里的海上，就開始起火燃燒。
釣客在船長的疏散下，穿著救生衣跳海求生，幸運的是15人全數都被在周遭作業的漁船救起，而且沒有人受傷。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 長榮貨輪被搞鬼 船底掛42公斤毒品
- 美國發布夏季歐洲旅遊警示 4國慎防恐怖攻擊
- 美轟炸機飛越朝鮮半島 北韓：成核戰導火線
- 美大學生校園持刀砍殺 釀1死3傷後被捕
- 買中國潛艦被轟浪費 泰國採分期付款平息眾怒
網友回應
熱門新聞
- 綠燈直行被闖紅燈機車撞上 無肇責卻判賠169萬
- MLB》6局狂飆7K 陳偉殷繳優質先發
- （影音）女兒狂被逼婚 林志玲父開出女婿條件了
- 談新任副發言人陳思宇 柯P：能力好長的漂亮
- 捍衛傳統武術！ 李連杰支持太極再戰徐曉冬
- 司改會議》法官談犯保 建議學習日本建立制度
- 租屋糾紛2打1慘敗 男惱羞開槍洩憤
- 停車費未繳遭罰 一年逾38萬筆
- 林志玲要女性勇敢說不 直指言語暴力可以殺人
- MLB》台灣球迷受訪高喊加油 神奇的事情發生了（影音）
- 《通靈少女》發威 最後一集收視率竟是...
- 深夜惡火老夫婦嗆傷 竟是兒子闖的禍
- 男生抽菸得肺癌 柯文哲：罪有應得、誰叫你要抽
- 境外學生怒吼 要求健保不分本外
- 爭前瞻 新北國民黨團不同調？ 綠委要朱立倫踹共
- 抗中國低價商品 墨經長籲美攜手
- 球員平均年薪1922萬 軟銀居日職榜首
- RM狂嗑台灣美食 宋智孝被臭豆腐打敗
- 隔牆嘿咻 台灣女星超能力驚呆紐約客
- 法官、檢察官爆辭退潮 基層法界人士：對現況灰心
- 記得先登錄 刷卡繳稅可分期免息
- 陳美鳳露逆天事業線 不踩燕子「嗯嗯」直接吸精華
- 上士偷同袍34萬元公款 藏戰術輪車儀表板
- 隱身咒源自摩利支天菩薩心咒
- LINE合作KKBOX 全台首部音樂漫畫上線
- 辛苦持家、熱心公益 南市勞工模範母親出爐
- 習近平打貪打不倒「他」 謝金河：驚嘆！
- 自由廣場》《金恒煒專欄》宛如黑幫的檢察體系
- 本人比電影好看！《星際2》外星妹子們真面目長這樣
- 紙風車掀魔法書 邀澎湖七美孩童築夢
- 保全業法修正初審通過 70歲也能當保全
- 劉邦誠送辦 囂張譙媒體「靠夭」
- 參與ＷＨＡ》有尊嚴的參與 非被動等邀請函
- 員山國中演偶戲連續劇 3部曲全奪全國特優
- 護樹團體指「郝龍斌第二」 柯P：郝龍斌哪有撐這麼久
- 忍無可忍》平鑫濤女為家人不平 指瓊瑤讓侯文詠躺槍
- 造假引進肯亞軍團 橫掃路跑 獎金7百萬
- 海豬仔奪國際金牌 江宏恩綠島爽潛水
- 國民黨續占主席台 趙天麟批：暴力展現無能的一面
- 劉錚、周儀翔 進攻雙箭頭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日漁船陷入火海 15人驚險跳船逃生
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分