公民團體串連反川普！移民政策受到挑戰

鎮暴警察與示威民眾。（法新社）

2017-05-02 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕搭上5月1日勞動節的浪潮，於美國各大都市，多個倡議提升勞工、移民與伊斯蘭教權益的公民團體，號召群眾展開反美國總統川普的抗議集會，表達對於川普移民政策的反感。

根據《NHK》報導，在紐約有1千人以上聚集在紐約市的公園，舉著「不要強制遣返移民」、「不要建立美墨高牆」的標語並高聲抗議。參加抗議的墨西哥裔女性表示：「我是為了要終止不當的行為才參加這個活動。」「我們都是勤勞的勞動者，並沒有什麼差別。」

不只紐約，於華盛頓、洛杉磯以及芝加哥都有抗議行動響應，全美各地共約有數千人參加，也有一部分群眾和警方發生衝突並遭到逮捕。

川普自就任以來，接二連三提出強化取締不法移民、移民與難民入國禁令等政策。以各大都市為中心，許多人認為移民和難民是支持美國社會的支柱，因此持續表達對於川普的不滿。

哭泣的自由女神。（美聯社）