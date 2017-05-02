| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 樂活新主張 從吃對做起
 首頁 > 國際

公民團體串連反川普！移民政策受到挑戰

鎮暴警察與示威民眾。（法新社）

2017-05-02  13:16

〔即時新聞／綜合報導〕搭上5月1日勞動節的浪潮，於美國各大都市，多個倡議提升勞工、移民與伊斯蘭教權益的公民團體，號召群眾展開反美國總統川普的抗議集會，表達對於川普移民政策的反感。

根據《NHK》報導，在紐約有1千人以上聚集在紐約市的公園，舉著「不要強制遣返移民」、「不要建立美墨高牆」的標語並高聲抗議。參加抗議的墨西哥裔女性表示：「我是為了要終止不當的行為才參加這個活動。」「我們都是勤勞的勞動者，並沒有什麼差別。」

不只紐約，於華盛頓、洛杉磯以及芝加哥都有抗議行動響應，全美各地共約有數千人參加，也有一部分群眾和警方發生衝突並遭到逮捕。

川普自就任以來，接二連三提出強化取締不法移民、移民與難民入國禁令等政策。以各大都市為中心，許多人認為移民和難民是支持美國社會的支柱，因此持續表達對於川普的不滿。

哭泣的自由女神。（美聯社）

民眾高舉標語。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 移民政策
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：公民團體串連反川普！移民政策受到挑戰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.