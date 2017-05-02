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2公噸犀牛抓狂路上追人 尼泊爾小鎮1死3傷

一隻重達2噸的犀牛在尼泊爾一處小鎮發飆並狂奔追人，最後犀牛造成1死3傷的慘劇。（圖截自YouTube）

2017-05-02  13:29

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾近日驚傳犀牛狂奔的傷人意外，有外媒報導指出，一隻重達2噸的犀牛在尼泊爾一處小鎮發飆並狂奔追人，甚至跟著一台機車的後面狂追，場面相當嚇人，最後犀牛釀成1死3傷的慘劇。

綜合外媒報導，這起意外發生在尼伯爾的黑道達鎮（Hetauda），一隻可能重達5千磅（約2300公斤）的犀牛不知為何抓狂，突然攻擊當地居民，有民眾拍下影片，畫面中可以看到，犀牛抓了狂在街上追著前方的機車，機車騎士則是加速狂奔逃走，現場尖叫聲四起。最後犀牛造成1人死亡3人受傷，事後犀牛是否存活不得而知。

尼泊爾當地的犀牛曾在20世紀初面臨滅種危機，在保育人士的努力下，現在已有3千多隻犀牛分佈在印度和尼泊爾的東北部，但近年來因為都市發展擴張，犀牛與人類之間也屢屢發生衝突。

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  • 犀牛抓了狂在街上追著前方的機車，機車騎士則是加速狂奔逃走，現場尖叫聲四起。（圖截自YouTube）

    犀牛抓了狂在街上追著前方的機車，機車騎士則是加速狂奔逃走，現場尖叫聲四起。（圖截自YouTube）

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