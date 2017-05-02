曾「被失蹤」8個月 林榮基籲李净瑜救夫要高調
2017-05-02 11:12
〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲至今仍被中國拘留，曾同樣有過「被失蹤」經驗的香港銅鑼灣書店前店長林榮基日前接受專訪，針對李明哲事件提出看法，他呼籲李明哲妻子李净瑜要「高調」，並擔心現在李明哲的精神狀況，怕他會想不開自殺。
林榮基上週再度訪台，不過行程相當保密，離台前他接受《自由亞洲電台》專訪，談到李明哲案，他首先就遺憾地說此次因為行程緊湊，沒能和李净瑜見到面，但他很讚賞李净瑜的態度，因為最能保障李明哲安全的就是要「高調」，要讓李明哲平安回來的只有這個方法。
林榮基過去曾遭到中國非法拘留8個多月，他舉出自身經歷，提到自己在被關3個月的時候開始有絕望感，李明哲可能也會有同樣的感覺，林榮基提到，中國傷害李明哲沒有好處，只會招來更多示威抗議，但此時擔心李明哲的精神狀況撐不住，可能會因此自殺。
隨後林榮基則提到關押環境，中方給刷牙的牙刷是用繩子綁住的，吃飯也沒有筷子，都是塑膠湯匙，牆面都是軟墊，撞過去也沒用，想要掛繩子上吊也沒地方給你掛，洗澡的水龍頭也是包起來的。林榮基諷刺地說：「中國對李明哲會有非常好的保護，因為關押環境根本讓你連『求死都不能』。」
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