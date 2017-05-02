不甩川普邀約 杜特蒂積極希望實現中菲軍演

杜特蒂會面中國海軍。（路透）

2017-05-02 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕根據《NHK》報導，三艘中國海軍導彈驅逐艦於昨（1）日親善訪問菲律賓民答那峨島，菲國總統杜特蒂親自視察中國海軍軍艦，並積極表示希望能舉行共同軍演，此舉外界認為是為了在這個月預定的訪中行程前強化雙方關係。

菲律賓與中國於五年前開始，由於南海黃岩島的主權紛爭喧囂塵上，雙方關係開始惡化。而去年六月上任的杜特蒂總統為獲得經濟支援，正在積極改善與中國的外交關係。

根據菲律賓海軍表示，中國海軍軍艦停港已睽違七年。而杜特蒂視察後向記者群表示：「中國海軍軍艦的停港正是兩國友好的證明。」、「合作進行軍事演習是可能的，我也同意。」，積極表現出兩國共同於菲律賓南部海域演習的意欲。

菲律賓雖然與同盟的美國會定期進行共同軍事演習，但卻沒有與中國正式進行軍演的前例。此舉被外界解讀為是為了在這個月訪問中國前，再次強化中菲外交關係的動作。