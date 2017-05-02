Netflix購紀錄片 黃之鋒：港人抗命不認命故事

黃之鋒表示，但該片非常適合對香港一無所知，連一國兩制和主權移交也從未聽聞的外國人。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-02 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國串流影音平台Netflix日前宣布購入香港學運領袖黃之鋒最新紀錄片《Joshua: Teenager vs. Superpower》（暫譯：約書亞：青年世代 vs.超級強權），成為Netflix首套香港紀錄片。黃之鋒表示，該紀錄片不只述說他的歷程，更是述說著從反國教到雨傘運動，香港人抗命不認命的故事。

黃之鋒在臉書分享紀錄片的預告片，並說明在短短78分鐘，紀錄片述說的是從2011年至2016年的抗爭進程，包括反國教、雨傘運動和眾志組黨，不過，這也難以完整記錄當中的完整歷程，橋段也未能反映運動的論述、矛盾和挑戰。

黃之鋒表示，但該片非常適合對香港一無所知，連一國兩制和主權移交也從未聽聞的外國人，認識香港抗爭的故事；他強調，這最重要的也不是誰做主角、或主角是否黃之鋒，而是藉著這個機會，將香港問題帶到國際舞台，讓世界各地對雨傘運動尚有記憶、但已經忘記得的朋友，了解香港這個地方，仍有一群青年為著民主的理想而打拼（拚）。