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印尼超級人瑞逝世 號稱享壽146歲

他身分證上的出生日期為1870年12月31日，但如其出生日無誤，葛多就是世界上最長壽的人。（歐新社）

2017-05-02  10:50

〔即時新聞／綜合報導〕印尼人瑞葛多（Mbah Gotho）在前天（30日）去世，他身分證上的出生日期為1870年12月31日，享壽146歲，不過由於印尼在1900年才開始實施出生登記，因此無法確認1900年以前所出生的人準確年齡，但如其出生日無誤，葛多就是世界上最長壽的人。

根據英國廣播公司報導（BBC），葛多由於健康狀況惡化，他在4月12日被送往醫院，但只在醫院待了6天就堅持要出院回家，他的孫兒梭瑞昂多（Suryanto）表示，返家後他只吃幾口粥，到後來拒絕進食，28日再送往醫院，2天後去世；1日，葛多被葬在他已事先買好的一塊墓地，早在1992年，當時122歲的他在自己孩子的墓區附近買了一塊墓地。

去年BBC曾採訪葛多，好奇地詢問長壽的秘訣到底是什麼，他回答秘訣就是耐心，而且他有「有愛我的人照顧我」，因此「有個很長的壽命」。

雖然印尼民事機構證明葛多的出生日期無誤，但相關資料還沒經過獨立的第三方核實，專門負責驗證超級人瑞的老年學研究小組（Gerontology Research Group）對此年齡表達存疑。

如能證明葛多年齡無誤，他將大幅超越目前人類最長壽的紀錄，一名法國女性卡爾芒（Jeanne Louise Calment）是目前有確切記錄以來的最長壽命，她1875年出生，1997年逝世，活了122歲又164天。

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  • 印尼人瑞葛多在前天（30日）逝世，號稱享壽146歲，他被葬在27年前就自己購買好的墓地中。（歐新社）

    印尼人瑞葛多在前天（30日）逝世，號稱享壽146歲，他被葬在27年前就自己購買好的墓地中。（歐新社）

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