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買中國潛艦被轟浪費 泰國採分期付款平息眾怒

2017-05-02  10:02

〔即時新聞／綜合報導〕泰國軍政府先前因購買中國潛艦引起國內民眾反彈，不過泰國軍方仍決定購買潛艦，且未來7年內會利用分期付款的方式來支付潛艦費用。

綜合外媒報導，泰國海軍參謀長魯蒂斯（Leuchai Ruddis）指出，泰國將在未來7年內透過分期付款的方式來支付中國潛艦的費用，並不會讓政府的各項開支捉襟見肘。魯蒂斯也強調，目前泰國周邊地區局勢不穩，隨時都有可能需要武力支持，且泰國必須保護自己的海洋邊界，「購買潛艦十分必要」。

不過泰國反對黨對軍政府購買中國潛艦仍採取批評態度，強調目前泰國經濟下滑，但政府在此時不提升經濟，反倒是花大錢買潛艦，根本沒分清楚輕重緩急。

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  • 泰國政府因購買中國潛艦引起國內民眾反彈，但軍方已決定購買潛艦，且未來7年內會利用分期付款的方式來支付潛艦費用。（圖擷取自BBC）

    泰國政府因購買中國潛艦引起國內民眾反彈，但軍方已決定購買潛艦，且未來7年內會利用分期付款的方式來支付潛艦費用。（圖擷取自BBC）

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