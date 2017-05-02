| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美大學生校園持刀砍殺 釀1死3傷後被捕
 首頁 > 國際

FBI遭踢爆 女翻譯官竟與IS恐怖份子結婚

2017-05-02  10:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府打擊恐怖組織伊斯蘭國（IS）不遺餘力，但有媒體踢爆，美國聯邦調查局（FBI）一名女翻譯官，竟曾與IS成員結婚。

根據《CNN》報導，翻譯官葛林（Daniela Greene）原先奉命調查IS成員庫斯伯（Denis Cuspert），但在2014年期間，葛林對FBI謊報行蹤，跑到敘利亞與庫斯伯結婚，還警告他已經被政府盯上。

庫斯伯的真實身分為一名德國饒舌歌手，他以網路招募的方式替IS吸收聖戰士。他還曾透過歌曲讚頌前開打組織領袖賓拉登（Osama bin Laden），並對美國前總統歐巴馬比出割喉手勢。

但葛林與庫斯伯結婚不到幾個禮拜，便意識到她自己犯下了滔天大錯，葛林逃回美國立即遭到逮捕，她則配合當局調查並認罪，事後被聯邦政府判處2年徒刑，在去年出獄。

FBI向《CNN》表示，整起事件反映出內部的某些程序、環節出了差錯，他們將持續改善相關缺失。但一名前國務院官員認為，這次的事件讓FBI顏面盡失，「作為一名美國人、女人，且還是FBI成員，竟然能夠進入當地並與領導階層見面，想必是做了相當程度的前置作業。」

廣告
  • 德國饒舌歌手庫斯伯在網路上招募IS聖戰士，是美國政府調查對象之一。（圖片取自網路）

    德國饒舌歌手庫斯伯在網路上招募IS聖戰士，是美國政府調查對象之一。（圖片取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： FBI IS 伊斯蘭國（IS） 女翻譯官
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：FBI遭踢爆 女翻譯官竟與IS恐怖份子結婚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.