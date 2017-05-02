FBI遭踢爆 女翻譯官竟與IS恐怖份子結婚

2017-05-02 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府打擊恐怖組織伊斯蘭國（IS）不遺餘力，但有媒體踢爆，美國聯邦調查局（FBI）一名女翻譯官，竟曾與IS成員結婚。

根據《CNN》報導，翻譯官葛林（Daniela Greene）原先奉命調查IS成員庫斯伯（Denis Cuspert），但在2014年期間，葛林對FBI謊報行蹤，跑到敘利亞與庫斯伯結婚，還警告他已經被政府盯上。

庫斯伯的真實身分為一名德國饒舌歌手，他以網路招募的方式替IS吸收聖戰士。他還曾透過歌曲讚頌前開打組織領袖賓拉登（Osama bin Laden），並對美國前總統歐巴馬比出割喉手勢。

但葛林與庫斯伯結婚不到幾個禮拜，便意識到她自己犯下了滔天大錯，葛林逃回美國立即遭到逮捕，她則配合當局調查並認罪，事後被聯邦政府判處2年徒刑，在去年出獄。

FBI向《CNN》表示，整起事件反映出內部的某些程序、環節出了差錯，他們將持續改善相關缺失。但一名前國務院官員認為，這次的事件讓FBI顏面盡失，「作為一名美國人、女人，且還是FBI成員，竟然能夠進入當地並與領導階層見面，想必是做了相當程度的前置作業。」