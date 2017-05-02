英男童反鎖車內 一臉燦笑融化救援壯漢的心...

英國1名14個月大的調皮男童，無意間將自己鎖在車內，還對前來營救的消防員露出天真無邪的可愛笑容。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-05-02 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國康瓦爾郡（Cornwall）1名1歲2個月大的男童艾莫瑞（Brandon Emery）上月28日意外將自己鎖在車內，嚇壞媽媽葛林（Kirsty Green）與路過的民眾，不過，受困的艾莫瑞，似乎仍不知自己有多危險，還一臉天真地，朝前來救援的消防員露出燦笑，瞬間融化眾人的心！

英國《每日郵報》報導，當地時間上週五，葛林開車帶艾莫瑞去大賣場，買完所需用品後，正要把大包小包拿去後車廂放，然而，坐在手推車上的艾莫瑞很不安分，一直想站起來，只好先將他放在後座上，沒想到調皮的艾莫瑞誤觸中控鎖，就這麼把自己關在車內，加上粗心大意的葛林，把車鑰匙忘在後車箱，她見狀簡直快崩潰，現場目擊者連忙叫來警消。

此時，受困車內的艾莫瑞，不知何時已爬到駕駛座上，雙手握住方向盤，笑容可掬地望著前來營救的5名消防員，葛林表示，這些彪形大漢好棒，不僅很快救出自家寶貝兒子，過程中怕傷害到艾莫瑞，邊小心翼翼地打破車窗，邊逗他笑，不讓他感到一絲不安，真是謝謝也辛苦他們了！