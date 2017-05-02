哥倫比亞軍機墜毀山區 8人罹難

哥倫比亞一架軍機在中部山區墜毀，造成8人死亡。（圖擷自《Ejército Nacional de Colombia》）

2017-05-02 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）稍早在推特表示，一架軍機在哥國中部山區墜毀，造成8人死亡。

據當地媒體報導，在當地時間1日下午5點16分（台灣時間2日清晨6點16分），一架載有5名乘客與3名機組人員的「賽斯納」（Cessna Caravan）單引擎渦輪螺旋槳飛機，原定從首都波哥大（Bogotá）北部的空軍基地飛往西南方的鄉間，卻不幸墜毀在中部山區法卡塔蒂瓦（Facatativa）附近，機上8人都不幸罹難。

由於當地天候不佳，搜救行動受到阻礙；哥國總統也在推特上，為罹難者的家屬表達哀悼之意。