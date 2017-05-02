真正驚奇4超人！美超強4胞胎選擇耶魯棄哈佛

美國俄亥俄州辛辛那提市郊的4胞胎兄弟，同時被錄取哈佛、耶魯、史丹佛、普林斯頓等多所美國名校，總計錄取59所學校。（圖擷取自Lakota East High推特）

2017-05-02 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕4胞胎就讀同一所學校，而且還是美國的頂尖名校！美國俄亥俄州辛辛那提市郊的4胞胎兄弟，同時被錄取哈佛、耶魯、史丹佛、普林斯頓等多所美國名校，總計錄取59所學校。最後4胞胎兄弟選擇棄哈佛，選擇能夠提供優渥獎學金的耶魯大學。

綜合媒體報導，來自辛辛那提市郊自由鎮（Liberty Township）的韋德（Wade）4胞胎兄弟，分別是艾倫（Aaron）、尼克（Nick）奈吉爾（Nigel）和札克瑞（Zachary）。他們被哥倫比亞新聞台（CBS）評比「漫威驚奇4超人靠邊站，真正的驚奇4超人來了。」

4胞胎表示，原本尼克、奈吉爾和札克瑞就想要耶魯，只有艾倫中意史丹佛，他們一起拜訪耶魯校園後，就下定決心選耶魯就讀，而且耶魯能夠提供豐富的獎學金。

他們的父親戴倫（Darrin）是通用電器的軟體工程師，對4胞胎的教育非常嚴格，從小就會督促他們的言行，只要有任何違規行為，就會要求他們做仰臥起坐、伏地挺身，或沿著街巷跑步。他們的母親金（Kim）是一名中學校長，時常要求他們的學業表現。