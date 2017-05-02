遭格鬥選手爆打 太極大師曾被央視吹捧「真功夫」

魏雷與孔雀對練？（圖取自網路）

2017-05-02 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國傳統武術是否能實戰時常引起爭論，日前綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬和太極宗師魏雷比試，徐輕鬆撂倒魏雷。這位徐曉冬口中「不值一提」，被打到無法還手的宗師曾被中國央視捧為「段位不低，擅長實戰」。

《新浪網》報導，魏雷曾上過中國央視節目「體驗真功夫」，該節目介紹魏雷「段位不低，擅長實戰」，更吹捧他是「楊氏太極拳傳承者」，並在節目中介紹「鳥不飛」的絕技。該節目還曾介紹過許多「大師」，包括徐曉冬一直想要揭穿的趙冀龍，以及比泰森重拳還強的張西可。