| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
哥倫比亞軍機墜毀山區 8人罹難 高市摩鐵1死1傷 警懷疑女子遭強灌藥物 MLB》6局狂飆7K 陳偉殷繳優質先發
 首頁 > 國際

醉漢爬上火車頂透氣 誤觸高壓電全身起火

男子被救援情形。（圖擷取自搜狐）

2017-05-02  08:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州火車站30日凌晨出現驚人一幕，一名男乘客喝醉酒，想要爬上火車頂，半身赤裸在車頂上奔跑，手誤觸到高壓電線，全身起火墜落月台上。

綜合媒體報導，目擊的王姓乘客表示，他預計搭火車從深圳回到湖南，途中停靠廣州火車站時，車廂外出現了火花和閃電，然後聽到一聲巨響，看見一名男子從火車頂上掉下，男子身上衣物著火，並吐出血絲。

報導提到，這名受傷的乘客原是另一列火車上的乘客，疑似因飲酒過量，想要出車外「透透氣」，就爬上了火車頂，誤觸到高壓電線受傷，右手臂上的皮膚被燒焦脫落，目前正在醫院治療。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 喝醉酒 火車 火車頂 著火 高壓電
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：醉漢爬上火車頂透氣 誤觸高壓電全身起火


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.