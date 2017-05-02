醉漢爬上火車頂透氣 誤觸高壓電全身起火

男子被救援情形。（圖擷取自搜狐）

2017-05-02 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州火車站30日凌晨出現驚人一幕，一名男乘客喝醉酒，想要爬上火車頂，半身赤裸在車頂上奔跑，手誤觸到高壓電線，全身起火墜落月台上。

綜合媒體報導，目擊的王姓乘客表示，他預計搭火車從深圳回到湖南，途中停靠廣州火車站時，車廂外出現了火花和閃電，然後聽到一聲巨響，看見一名男子從火車頂上掉下，男子身上衣物著火，並吐出血絲。

報導提到，這名受傷的乘客原是另一列火車上的乘客，疑似因飲酒過量，想要出車外「透透氣」，就爬上了火車頂，誤觸到高壓電線受傷，右手臂上的皮膚被燒焦脫落，目前正在醫院治療。