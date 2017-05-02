蜜雪兒力推讓女孩學習、營養午餐2計畫 傳川普要終結

美國前第一夫人蜜雪兒。（法新社）

2017-05-02 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府每次一出手，都會引起軒然大波，外媒報導，這次川普傳出要取消協助前第一夫人蜜雪兒所推動的「讓女孩學習」、「健康營養午餐」計畫。

《CNN》報導，川普政府正在終結由前第一夫人蜜雪兒所推動的「讓女孩學習」計畫，依據白宮內部文件表示，雖然計畫仍在進行，但和美國國際發展局共同執行計畫的和平工作團（Peace Corps）負責人員，已被告知停用「讓女孩學習」這個名稱。對於《CNN》報導，白宮方面表示計畫並無改變。

報導指出，此外川普政府的農業部長普度（Sonny Perdue）表示，蜜雪兒先前所推動的健康營養午餐計畫也會有所變動，對此相關團體抗議聲不斷，認為這對孩子不利。