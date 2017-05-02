長榮貨輪被搞鬼 船底掛42公斤毒品

長榮貨輪示意圖。圖與新聞無關。（資料照）

2017-05-02 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕長榮旗下EVER EXCEL所屬的「長傑輪」貨輪，上個月27日抵達中國舟山錨地，卻發現船底掛有1個不明鐵箱，隨即通報當地官方調查，撬開後裡面竟藏有42.5公斤毒品，長榮證實確有此事，但不了解何時被掛上。

《蘋果日報》報導，「長傑輪」25日深夜從中國寧波穿山港啟航，27日早上抵達舟山準備進船塢修船，在右舷海底門柵欄處被掛了一個藏毒的鐵箱。長榮指出，長傑輪曾經過墨西哥，而南美很容易被聯想到毒販，但由於貨輪不像軍艦擁有海下雷達偵測，所以目前不知道在哪個港口被掛。這還是長榮第一次遇到這種情形。