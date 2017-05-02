見川普 白宮：北韓須先符合條件
2017-05-02 04:12
〔中央社〕美國白宮今天說，在考慮由川普總統與北韓領導人金正恩進行會談之前，北韓必須先符合許多條件。
川普接受彭博訪問時說，若能會見金正恩，他將感到榮幸。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）告訴記者，在兩人會面之前，美國必須先看到北韓立即收斂挑釁行為。
史派瑟說：「顯然目前還不具備這種條件。」
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