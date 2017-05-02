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美官員：南韓薩德已具初步攔截威力

2017-05-02  03:44

〔中央社〕美國國防官員今天表示，部署在南韓並引起中國大陸不快的爭議性飛彈防禦系統，如今已具作戰能力。

有鑑於北韓連連進行飛彈試射，美國和南韓去年7月商定，在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）。

不願具名的上述官員告訴記者：「這個系統目前已具有初步攔截威力。」

他說，隨著其他組件送抵南韓，這種初步戰力將在今年稍後擴大。

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