哈瑪斯新政策 不再主張消滅以色列

2017-05-02 02:52

〔中央社〕巴勒斯坦哈瑪斯組織（Hamas）官員表示，哈瑪斯今天將公布新的政策文件，軟化對以色列的立場。原本哈瑪斯主張消滅以國。

哈瑪斯預定格林威治時間下午5時45分（台北時間2日凌晨1時45分）在卡達首都杜哈（Doha）召開記者會，作此宣布，這是該組織領導人馬夏艾（Khaled Meshaal ）的流亡地。

這個伊斯蘭激進運動的領導人長久以來都談到1個比較有限的目標，即在約旦河西岸和加薩走廊建立巴勒斯坦國，但並未在哈瑪斯憲章中明白陳述。

不過經多年來的內部爭論後，如今哈瑪斯領導階層將公布一份增補憲章，正式接受在以色列1967年六日戰爭中所占領地區內建國的構想。