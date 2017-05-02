| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳳山摩鐵驚傳1死1傷 警封鎖現場調查中 民宅凌晨竄火舌 打火兄弟頂樓救下老夫婦
 首頁 > 國際

哈瑪斯新政策 不再主張消滅以色列

2017-05-02  02:52

〔中央社〕巴勒斯坦哈瑪斯組織（Hamas）官員表示，哈瑪斯今天將公布新的政策文件，軟化對以色列的立場。原本哈瑪斯主張消滅以國。

哈瑪斯預定格林威治時間下午5時45分（台北時間2日凌晨1時45分）在卡達首都杜哈（Doha）召開記者會，作此宣布，這是該組織領導人馬夏艾（Khaled Meshaal ）的流亡地。

這個伊斯蘭激進運動的領導人長久以來都談到1個比較有限的目標，即在約旦河西岸和加薩走廊建立巴勒斯坦國，但並未在哈瑪斯憲章中明白陳述。

不過經多年來的內部爭論後，如今哈瑪斯領導階層將公布一份增補憲章，正式接受在以色列1967年六日戰爭中所占領地區內建國的構想。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
素食版✧打拋肉
香噴噴✧鹹酥蝦
自製炸雞塊好簡單！
炒高麗菜有撇步！
轉寄

標題：哈瑪斯新政策 不再主張消滅以色列


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.