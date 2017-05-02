川普：適當情況下 願會見金正恩

2017-05-02 01:52

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他不排除與北韓領導人金正恩會晤，並說，他「很榮幸這麼做」。近數週來，川普對北韓的言詞強硬。

川普在接受彭博（Bloomberg）訪問時說：「如果情況適當，我一定要會見他，我很榮幸這麼做。」

在北韓連番進行挑釁性的飛彈試射下，美國與北韓近數週來的緊張氣氛高漲。

川普政府一再警告，「所有選項都在考慮中」，以因應北韓飛彈與核武計畫；不過上週也強調，不反對與北韓當局直接談判。