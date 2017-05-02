| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳳山摩鐵驚傳1死1傷 警封鎖現場調查中 民宅凌晨竄火舌 打火兄弟頂樓救下老夫婦
 首頁 > 國際

川普：適當情況下 願會見金正恩

2017-05-02  01:52

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他不排除與北韓領導人金正恩會晤，並說，他「很榮幸這麼做」。近數週來，川普對北韓的言詞強硬。

川普在接受彭博（Bloomberg）訪問時說：「如果情況適當，我一定要會見他，我很榮幸這麼做。」

在北韓連番進行挑釁性的飛彈試射下，美國與北韓近數週來的緊張氣氛高漲。

川普政府一再警告，「所有選項都在考慮中」，以因應北韓飛彈與核武計畫；不過上週也強調，不反對與北韓當局直接談判。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
素食版✧打拋肉
香噴噴✧鹹酥蝦
自製炸雞塊好簡單！
炒高麗菜有撇步！
轉寄

標題：川普：適當情況下 願會見金正恩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.