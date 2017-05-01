日本校園霸凌嚴重 年輕人自殺率居高不下
2017-05-01 23:55
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〔編譯陳正健／綜合報導〕根據《日本時報》報導，日本校園霸凌已成一大社會問題，據信不少學生因為親身經歷霸凌，或在網路、簡訊和部落格上遭受騷擾，最後以自殺結束生命。據統計，日本一年約有超過22萬起霸凌事件。
日本霸凌問題於1986年起引發關注，當年一名13歲少年因遭到校園霸凌，結果於購物中心的廁所內上吊自盡。最新一起轟動事件發生於2016年10月，一名13歲少女因不堪同學霸凌，最後跳軌自殺。
根據日本警察廳統計，日本自殺率在2003年達到高峰，當年共有3萬4427人自殺身亡，但在2016年已降至2萬1897人。
不過，自2007年以來，年輕人的自殺率卻未下降，每年約有300至350人自殺身亡。在2016年，共有320名18歲以下青少年自我了斷，其中有4起疑似與霸凌有關。
據統計，日本2015至2016年間共有22萬4540起霸凌事件，比前一年還高出19%。官員和專家指出，日本霸凌問題乃因為從眾心態。
專家表示，日本的霸凌不同於其他國家。日本多數霸凌事件是由2至3個人的小團體，聯同欺負一名受害者。
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