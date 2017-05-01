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杜特蒂今登中國軍艦 稱「太忙」拒川普邀約

對於川普上周六（29日）提出的白宮會面邀約，杜特蒂回應表示，他最近行程相當緊湊，已經計畫訪俄、訪以色列，因此不能對川普做出明確承諾。（美聯社）

2017-05-01  22:58

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂今（1日）登上中國軍艦，談到美國總統川普的會面邀約，他表示最近行程有點緊，恐怕不能做出明確承諾。

綜合媒體報導，杜特蒂今天在故鄉達沃港登上中國海軍「長春號」飛彈驅逐艦，並表示歡迎中菲進行聯合軍演。對於川普上月29日提出的白宮會面邀約，杜特蒂回應表示，他最近行程相當緊湊，已經計畫訪俄、訪以色列，因此不能對川普做出明確承諾。

不久前川普與杜特蒂通過電話，兩人還針對北韓情況交換意見，川普甚至肯定杜特蒂大力掃毒的行動。雖然杜特蒂婉拒訪美，但他也提到菲律賓與美國的關係隨著川普上任已逐漸改善。

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  • 杜特蒂今天在故鄉達沃港登上中國海軍「長春號」飛彈驅逐艦，並表示歡迎中菲進行聯合軍演。（歐新社）

    杜特蒂今天在故鄉達沃港登上中國海軍「長春號」飛彈驅逐艦，並表示歡迎中菲進行聯合軍演。（歐新社）

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