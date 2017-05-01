阿拉斯加規模6.2地震 深度僅2.2公里
2017-05-01 22:08
〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加的史凱威附近發生規模6.2地震，深度僅2.2公里，目前尚未傳出災情。
綜合媒體報導，阿拉斯加今（1日）當地時間凌晨4點31分左右發生規模6.2地震，讓不少民眾從睡夢中驚醒，晃動持續了10幾秒至30秒，並在短時間內發生5次左右的餘震，所幸目前並未傳出有人受傷。
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