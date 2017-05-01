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墨西哥奶奶高齡116 卻因「過老」領不到福利金

墨西哥一名116歲的人瑞阿嬤，因銀行金融卡系統設有年齡上限，導致她領不到老人福利金，所幸政府已派人道歉並開立支票給奶奶。（圖擷自路透）

2017-05-01  23:54

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一名婦人瑪利亞（Maria Felix）出生在1個世紀之前，現在已高齡116歲！老到曾經歷過1910年代墨西哥革命的她，竟因為「過老」而無法領取每個月1200披索（約新台幣1900元）的老人福利金，幸好政府在3個月後得知了她的狀況，送上支票道歉，並承諾會解決該項問題。

據《路透》報導，墨西哥西部瓜達拉哈拉（Guadalajara）一名高齡116歲的婦人瑪利亞，已經3個月沒有收到國家發放的老人福利金，為了平衡支出，她只好在家門口販賣糖果賺取微薄收入。所幸政府得知了她的狀況後，立刻給予協助，7月將迎來117歲生日的瑪利亞奶奶則樂天表示：「上帝會提供給你需要的東西，只是時間早晚的問題」。

哈利斯科州（Jalisco）發展部長卡斯特羅（Miguel Castro）表示，當地新規國民需有個人銀行戶口才能領取福利金，但花旗銀行的旗下分支「Citibanamex」銀行系統將發卡年齡上限設在110歲，才會造成此烏龍事件，將盡快提供金融卡給瑪利亞奶奶。

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