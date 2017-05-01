美國CNN酸川普 執政百日美企續落跑海外

即便美國總統川普不斷敦促製造業增加在國內投資，以創造更多就業機會，但據CNN報導，川普上任的100天內，美國企業持續將工作轉移到海外，且這種情況幾乎每天都在發生。（路透）

2017-05-01 22:30

〔記者盧永山／台北報導〕即便美國總統川普透過連串的行政命令、監管指令和推特發文，敦促製造業增加在國內投資，以創造更多就業機會，但據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普上任的100天內，美國企業持續將工作轉移到海外，且這種情況幾乎每天都在發生。

美國政府並未公布每月有多少工作轉移到海外的數據，但CNN分析數百份向聯邦政府提出的申請資料顯示，迄今為止，川普無法阻止企業將工作轉移到海外。

芝加哥工作外包公司CGC負責人查林傑（John Challenger）表示：「川普試圖與工作流失潮對抗，但很難減緩流失速度。在全球化日益加深的情況下，工作轉移到海外的力量越來越強大。」

這些向美國勞工部所提出的申請，是一個被稱作「貿易協助計畫」（TAA）的聯邦政府計畫一環，TAA提供因為外國貿易而失業的人各種福利，包括就業訓練、延長失業救濟津貼發放時間等，服務對象包括因工作轉移至海外而失業的人，以及因進口產品的競爭而失業的人。

在川普執政的前100天，超過270家企業代表工作已轉移至他國的逾1萬名勞工申請TAA。據CNN的分析，其中4千多個工作是在川普上任後流失的，未來幾個月還有近2千個工作將轉移至海外。其餘工作是在川普上任前轉移的，但申請是在他上任後提出的。這些申請只是個縮影，卻凸顯川普在抵抗經濟力量時所面臨的種種挑戰。

儘管川普泰半的時間都在批評中國和墨西哥，但上述申請資料顯示，流向印度的工作最多，至少達2500個。墨西哥排第二，已有近2000個工作轉移至墨西哥。菲律賓居第三，約1000個工作。有700個工作轉移至加拿大，600個轉移至中國。