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晴空遇亂流強襲 俄航27名乘客受傷

俄羅斯航空一架從莫斯科起飛的班機，在抵達泰國曼谷前40分鐘時遇到「嚴重亂流」，造成27人受傷。（擷取自Youtube）

2017-05-01  22:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯航空（Aeroflot）一架從莫斯科起飛的班機，在抵達泰國曼谷前40分鐘時遇到「嚴重亂流」，造成27人受傷，其中24名傷者為俄國人，另3名為泰國人，另外傷者中有3名是嬰幼兒。

俄羅斯航空發布聲明表示，由於亂流在晴朗的環境下突然發生，機組人員來不及警告乘客。俄羅斯駐泰國大使館副館長索斯諾夫（Vladimir Sosnov）表示，傷者大部分都是因為沒有繫緊安全帶導致骨折，並表示將會協助傷者處理後續事宜。

根據《每日郵報》報導，一名乘客表示，「走道上全是痛到動彈不得的傷患，行李箱、手推車、櫃子以及食物全散落一地。」，還看到嬰兒從母親懷中飛出去。乘客尤金妮亞（Evgenia Zibrova）則表示，「很多人撞斷鼻子，有些人可能撞到脊椎骨，嬰兒的身上都是瘀青，但慶幸的是都還活著。」

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