放棄「美墨長城」 川普政府預算案終於過關

美國國會終於協議通過政府1兆美元（約新台幣30兆）的預算案，條件是總統川普暫時放棄興建他政見中的「美墨長城」，並確保民主黨先前的政策有預算繼續執行。（資料照，美聯社）

2017-05-01 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會終於協議通過政府1兆美元（約新台幣30兆）的預算案，條件是總統川普暫時放棄興建他政見中的「美墨長城」，並確保民主黨先前的政策有預算繼續執行。

綜合媒體報導，先前川普堅持要求將阻止移民入境的築牆費用列入預算案，共和黨也企圖廢除歐巴馬健保，因此預算案遭到民主黨議員強烈抵制，一度面臨政府關門的窘境。

不過，上個月底共和黨逐漸讓步，先是4月24日川普同意暫時不編列「美墨長城」預算；共和黨籍眾議院議長萊恩（Paul Ryan）則在27日宣布不廢除歐巴馬健保，民主黨才同意進行預算案協商。

30日兩黨通過協議，將增加125億美元軍費（約新台幣3798億），另外有25億美元（約新台幣746億）的預算將用在打擊伊斯蘭國。

預算案中民主黨的優先政策也獲得保障，包括近3億美元（約新台幣89億）的聯邦醫療補助計畫，提供美屬波多黎各窮困民眾健保，也保住差點被刪除的環保預算。