北韓可能砲轟駐日美軍基地 居民無奈:該來就會來

朝鮮半島陷入緊張氣氛，鄰國日本的美軍駐紮基地可能成為飛彈攻擊目標，居民對此感到既無奈又淡定，只能聽天由命。（美聯社）

2017-05-01 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島陷入緊張氣氛，鄰國日本的美軍駐紮基地可能成為飛彈攻擊目標，居民對此感到既無奈又淡定，只能聽天由命。

《美聯社》報導，近日北韓無視美國警告，堅持試射火箭，美軍也派出航母抵達朝鮮半島展示武力；雖然北韓還沒有開發出能攻擊美國本土的飛彈，但足以襲擊駐紮在日本的5萬美軍，緊張情勢讓日本媒體近幾週都在討論「如何因應可能發生的攻擊」。

住在東京橫田空軍基地附近的計程車司機黑澤清次郎表示，雖然公司最近有指示「萬一遭到攻擊要立刻停車避難」，但是周邊沒有任何避難設施，如果遭到飛彈攻擊「我們不可能逃得掉」。

在橫田空軍基地對面經營修鞋店的武宮純平則認為「該來的就會來」，他倒是沒那麼緊張，冷靜看待就好。