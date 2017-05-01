年紀小小賺不少 馬來西亞這位3歲女童得繳稅

馬來西亞3歲女童星拉拉，今年得繳稅。（圖取自《馬來郵報》）

2017-05-01 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕台灣報稅季開跑，不少民眾為申報綜合所得稅煩惱。在馬來西亞，一名3歲女童也成為大馬政府收取稅款的對象。

綜合大馬媒體報導，3歲的拉拉（Lara Alana）是馬國電視實境秀「 Lara Oh Lara」的明星，在Instagram擁有超過300萬追隨者，因馬國當局規定，18歲以下兒童年收入若超過3萬4000馬來西亞令吉（約25.2萬台幣），就得依法納稅，讓這名年紀幼小的網路紅人今年得繳稅了。

拉拉的名人父母，電視節目主持人和演員Awal Ashaari和Scha Alyahya說，他們已經聘請一名代理人管理拉拉的財務事宜。她的母親說，「拉拉已有自己的稅務文件，將在今年開始繳稅。」

大馬媒體指出，除了拉拉，10歲的小女演員Puteri Balqis、12歲的Mia Sara，也將開始納稅。