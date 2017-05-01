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北韓暗示持續試射 核彈威力將提高到最大化

2017-05-01  20:34

〔即時新聞／綜合報導〕北韓29日從平安南道北倉地區發射1枚導彈，隨後在空中爆炸，被外界視為試驗失敗，一名北韓外交部發言人稱，北韓將繼續採取試射，將核彈威力最大化。

根據《路透》報導，該發言人在北韓官媒朝中社發表聲明，「美國不斷嚷嚷要加大對北韓的制裁，我國將以最快速度提高核彈威力，並在最高領導人所決定的時間、地點，採取核試爆，將核彈威力提高到最大。」

北韓無視聯合國安理會的決議，進行5次核試爆以及導彈試驗，近來試驗的速度更是比以往快上許多，外界認為北韓在發展中程導彈和潛射彈道導彈方面已經取得進展。

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  • 一名北韓外交部發言人稱，北韓將繼續採取試射，將核彈威力最大化。（歐新社資料照）

    一名北韓外交部發言人稱，北韓將繼續採取試射，將核彈威力最大化。（歐新社資料照）

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