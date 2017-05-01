中國為賺觀光財 民間公墓竟也成A級景區

2017-05-01 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來為了增加觀光產值，將許多景點納入「A級景區」吸引遊客到訪，但因將景點評為A級只有效益沒有成本，因此中國各地方在草率的評級下竟將民間公墓與商貿城一併納入，甚至許多景區出現「含有違規用地」、「未正式開就評級」、「邊建邊評」的問題，連中國地方官員都坦承評級過程並不嚴謹。

綜合媒體報導，中國國內為推觀光，A級景區爆增，4A級景區數量從2001年的187個，到2016年開始嚴審摘牌前，已經超過2800個，素質多半良莠不齊。

安徽省池州市九華山龍泉聖境公墓在2009年成為3A級景區，但多個覽點都關閉；蚌埠市玉器大市場也躋身3A級景區，但真正主業玉器店多半大門深鎖，另一個名為玉博館的5層樓房內，一樓賣場1/3為空置狀態，遊客僅3名，二樓商場更慘，27間店鋪中有18間都沒開，有的還貼上轉讓標語。

專家指出，長期以來中國的景區等級管理「只進不出」，評A只有收益無需成本。為擴大旅遊產業，有些地方在評審時放水「保A」，或砸錢增建硬件設施，好成功加入「A」的行列。

中國未來研究會旅遊分會副會長劉思敏表示，要加大對景區等級質量複核及處罰的力度，要將不符合要求的景區「摘牌」、「降級」。