噁！日本澀谷站發現30坨「人屎」 乘客全傻眼

日本山手線澀谷站4月30日晚間，在月台車站上發現30坨人類糞便。（圖擷自sirabee）

2017-05-01 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本山手線澀谷車站4月30日晚間，在月台車站上發現30坨糞便，引起路過乘客騷亂，後經研判此30坨褐色排泄物應為人類所有。

據《sirabee》報導，澀谷車站平均一天的載客量為37萬人次，僅次於東京站與新宿站，但就在昨日晚間竟在月台上發現30坨人類糞便，噁心的畫面顛覆日本一向給人乾淨整潔的形象，讓旅客、乘客感到相當衝擊。

JR東日本今（1）日早上針對該事件表示，已將受損區域清潔完畢，乘客敬請安心使用，但目前仍未得知隨意便溺的人究竟是誰及其犯案動機。有網友認為如此龐大的大便數，應該是集體行動。

2016年6月秋葉原站也發生過類似事件，日本針對年齡層做了「漏便」的統計調查，據結果顯示45.8%的男性、22.9%的女性，特別是男性在40歲至50歲的年齡層漏屎率都破50%以上。