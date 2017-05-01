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南韓總統大選倒數8天 新局面「1強2中2弱」

南韓總統大選倒數8天，韓媒形容大選出現「1強2中2弱」的新局面。（法新社）

2017-05-01  17:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選倒數8天，根據最新民調，韓媒形容這次大選出現「1強2中2弱」的局面，共同民主黨的候選人文在寅獲得約4成的支持度，穩坐第一名。

《韓聯社》報導，CBS電視台新聞節目委託民調機構Realmeter於27日至29日進行調查，文在寅支持率為42.6%、國民之黨的安哲秀為20.9%、自由韓國黨的洪準杓為16.7%、正義黨沈相奵7.6%、正黨劉承旼為5.2%。

南韓7家地方城市媒體也委託Realmeter於4月28、29日進行總統大選民調，文在寅支持率為44.1%、安哲秀為21.8%、洪準杓為16.6%，沈相奵為8.6%、劉承旼為4%。與3周前的民調相比，安哲秀的支持度大幅下降15.4%，其他4人則有不同程度的上升。

另外，TV朝鮮電視台則委託民調機構METRIX在28、29日進行調查，文在寅支持率為39.8%，安哲秀為21%，洪準杓為15.4%，沈相奵為7.2%，劉承旼為4.1%。

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  • 共同民主黨的候選人文在寅獲得約4成的支持度，穩坐第一名。（美聯社）

    共同民主黨的候選人文在寅獲得約4成的支持度，穩坐第一名。（美聯社）

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