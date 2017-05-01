哥國演習教官扮傷者遭輾斃 現場尖叫四起...
2017-05-01 17:32
〔即時新聞／綜合報導〕弄假成真！哥倫比亞昆迪納馬卡省（Cundinamarca）北部豐薩市（Funza）的1間監獄，上月28日發生一起死亡意外。1名43歲教官安德拉德（German Andrade）在教導學員如何安全運送犯人的過程中，扮演躺在地上等待救援的傷患，不料，卻慘遭1輛參與演習的囚車輾斃！
綜合媒體報導，事發當天，安德拉德在指導學員，若於押送囚犯至監獄的途中遇襲時，緊急應變措施為何，他也親自上陣，假扮被槍射中、等待援救的傷者。
同一時間，1輛參與演習、示範碰上劫囚時，護送獄警與犯嫌離開的巴士，突然間來個大右轉，直接當著上百名學員的面，從安德拉德身上輾過，現場瞬間驚呼、尖叫聲四起，安德拉德送醫後傷重不治。
報導指出，安德拉德已在獄政機關任教19年，經驗豐富，沒想到卻發生這件憾事；當局除向死者家屬表達哀悼與慰問之意，也承諾會徹查這起事故。
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