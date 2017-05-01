| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

哥國演習教官扮傷者遭輾斃 現場尖叫四起...

2017-05-01  17:32

〔即時新聞／綜合報導〕弄假成真！哥倫比亞昆迪納馬卡省（Cundinamarca）北部豐薩市（Funza）的1間監獄，上月28日發生一起死亡意外。1名43歲教官安德拉德（German Andrade）在教導學員如何安全運送犯人的過程中，扮演躺在地上等待救援的傷患，不料，卻慘遭1輛參與演習的囚車輾斃！

綜合媒體報導，事發當天，安德拉德在指導學員，若於押送囚犯至監獄的途中遇襲時，緊急應變措施為何，他也親自上陣，假扮被槍射中、等待援救的傷者。

同一時間，1輛參與演習、示範碰上劫囚時，護送獄警與犯嫌離開的巴士，突然間來個大右轉，直接當著上百名學員的面，從安德拉德身上輾過，現場瞬間驚呼、尖叫聲四起，安德拉德送醫後傷重不治。

報導指出，安德拉德已在獄政機關任教19年，經驗豐富，沒想到卻發生這件憾事；當局除向死者家屬表達哀悼與慰問之意，也承諾會徹查這起事故。

相關影片請見︰

廣告
  • 安德拉德扮演傷者躺在地上。（圖擷取自YouTube影片）

    安德拉德扮演傷者躺在地上。（圖擷取自YouTube影片）

  • 安德拉德慘遭監獄巴士捲進車底輾斃。（圖擷取自YouTube影片）

    安德拉德慘遭監獄巴士捲進車底輾斃。（圖擷取自YouTube影片）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 巴士 教官 監獄 輾斃
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
素食版✧打拋肉
香噴噴✧鹹酥蝦
自製炸雞塊好簡單！
炒高麗菜有撇步！
轉寄

標題：哥國演習教官扮傷者遭輾斃 現場尖叫四起...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月1日‧星期一‧丁酉年四月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.