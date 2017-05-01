親手終結賓拉登 前海豹隊員回憶：他爆頭倒下
2017-05-01 18:03
歐尼爾當年親手擊斃賓拉登。（圖擷自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕前美國海軍海豹部隊成員歐尼爾（Robert O'Neill）最近出書自爆過去親手擊斃賓拉登（Osama bin Laden），並詳述過程，他當時連開2槍，賓拉登當場爆頭倒下，隨後又朝他頭部開了多槍。
綜合外媒報導，歐尼爾過去為海豹部隊成員，他自述當年是親手終結賓拉登的人，最近也出回憶錄《The Operator》談到相關細節，2011年5月他在巴基斯坦雅培巴德出任務，結束911重嫌賓拉登的生命。
歐尼爾在書中表示，當時他看到1名女子站在賓拉登前，賓拉登的手則放在她肩上，不到1秒時間內，他朝女子右肩連開2槍，隨後看到賓拉登爆頭倒地，為了保險起見，他又朝頭部補上多槍。
他也提到此次任務讓他相當興奮，「當我們進入（賓拉登隱身處）後，我心想『他X的』這是賓拉登的房子，這太酷了。雖然我們可能無法活下來，但這是個歷史時刻。」隨後他們發現賓拉登的4個妻子和17個孩子，當時也把全副武裝的賓拉登23歲兒子1槍擊斃。
歐尼爾2014年就已自稱擊斃賓拉登，此舉被批評是洩密，美國海軍特種作戰司令部也批評，這種自我宣傳的行為，違反了海豹突擊隊的價值觀。
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