日媒好大膽！ 播金正恩卻拿肥豬當背景圖

日本媒體《NEWS ZERO》在報導北韓最高領導人金正恩時，以豬隻當成背景圖。（圖擷自「ゆるふわ怪電波☆埼玉@yuruhuwa_kdenpa」推特）

2017-05-01 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩，似乎不畏懼於美國卡爾文森號航空母艦戰鬥群的進逼，猛嗆航母不過是「變態動物」，北韓只要一擊就能海葬航母。日媒在報導此事時，竟然拿肥豬當成金正恩的示意圖。

日本媒體《NEWS ZERO》播出這段新聞時，整個畫面都被一隻豬的剪影所佔滿，網友看到後連忙擷圖保存並發到推特上，笑稱「《NEWS ZERO》要遭受核打擊了嗎？」

其他網友則紛紛趕來圍觀，有人感嘆原來金正恩那麼常去視察養豬場，也許就是在和同伴對話。但也網友表示，搞不好豬是在說航母，因為金正恩原話中說航母是「肥胖的變態動物」，所以豬到底在指涉什麼，並不能完全確認。