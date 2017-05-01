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多名太極大師下戰帖 徐曉冬同意出戰

2017-05-01  16:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國太極宗師魏雷與綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬單挑，不料20秒內被打趴，為了討回顏面，陳氏太極多名弟子已向徐曉冬發出戰書，徐今天也已答應出戰。

魏雷日前20秒內被徐曉東打趴，引發各界質疑中國武術實戰性，為了幫雷公太極創始人魏雷討回公道，陳氏太極多位弟子包括黎光晉、韓飛龍等人日前已向徐曉冬發出戰書。

徐曉冬今天在微博回應，表示同意出戰，他要求對決不得戴護具，10分鐘內分出勝負，總獎金達120萬元人民幣（約新台幣521萬元）。他也自信表示，「徐曉冬可能會輸，但我不怕輸。」

徐曉冬還表示，他的條件只有一個，「只和掌門人打！」他還認為，這些比賽可能改寫整個中國武林歷史，還可能影響整個世界武林，最還寫道「徐曉冬就是這樣霸氣！」

相關影片請見：

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  • 中國太極宗師魏雷（倒地白衣者），被綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬打趴倒地。（圖擷自YouTube）

    中國太極宗師魏雷（倒地白衣者），被綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬打趴倒地。（圖擷自YouTube）

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