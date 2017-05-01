白人闖泳池趴掃射 釀1死7傷後被擊斃

白人男子在非裔民眾的泳池趴上開槍，造成1死7傷後被擊斃。（美聯社）

2017-05-01 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕一名身穿棕色短褲的白人男子，在美國聖地牙哥一棟大樓的游泳池生日趴上開槍，當時約有30人在場，絕大多數都是非裔美國人，掃射中一共造成1死7傷，最後白人遭到警方擊斃。

據《洛杉磯時報》報導，該棟大樓位於大學城區，警察局於當地時間星期日（4月30日）晚間6時許，接到多通報案電話。一架警方直升機飛往現場後，發現槍手正在為槍枝上彈匣，接著3名警察趕抵游泳池，與手持大口徑手槍的白人展開槍戰，成功將歹徒擊斃。

槍手身分確認為49歲的塞利斯（Peter Selis），1名被他射中的黑人女子在醫院中急救無效身亡，其餘還有4名黑人女子、2名黑人男子、1名拉丁裔男子受傷。

生還者心有餘悸地表示，兇手一邊喝啤酒一邊開槍，嚇得他和同伴趕快潛入水中，避免引起槍手的注意。警方目前尚不清楚塞利斯的行兇動機，只知道他是個汽車修理工，曾在2015年申請破產。