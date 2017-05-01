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三星造船廠倒塌意外 工人5死10傷

南韓三星企業位於巨濟市的造船廠，於今日下午發生起重機倒塌意外，造成工人5死10傷。（歐新社）

2017-05-01  15:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星企業位於慶尚南道南部巨濟市的重型造船廠，於今日下午發生起重機倒塌意外，造成現場工人5死10傷。

據《韓國時報》報導，一座巨型起重機倒塌後，下方多名工人躲避不及因而遇難。目前現場仍在展開搶救行動，尚不清楚意外發生的原因。

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