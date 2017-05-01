| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三星造船廠倒塌意外 工人5死10傷
 首頁 > 國際

對抗英國脫歐 布萊爾不惜「弄髒手」重回政壇

布萊爾宣布將不惜回歸政壇。（路透）

2017-05-01  14:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國前首相布萊爾（Tony Blair）當地時間30日宣布，為了對抗英國脫歐，即便會引來批評也要重回政壇，不過，他表示，不會參加6月8日的大選。

綜合外媒報導，1997年起擔任首相10年的布萊爾30日表示，「英國脫歐給了他參與政治的動力」，他將在英國脫歐談判前，推動政治運動，並希望促成政策辯論，並宣布回歸政壇。

他表示，現在宣告回歸政壇一定會引來批評，但他不惜「弄髒手」，也無法蔑視人民的意志，因此決定再次投入政治，「你必須弄髒手，而我會這麼做。」

布萊爾現年63歲，他從1994年至2007年領導英國工黨，1997年起擔任首相10年，認內曾帶領英國投入伊拉克戰爭。他卸任後主要投入中東和非洲事務。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Brexit 布萊爾 脫歐 英國 英國脫歐
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
素食版✧打拋肉
香噴噴✧鹹酥蝦
自製炸雞塊好簡單！
炒高麗菜有撇步！
轉寄

標題：對抗英國脫歐 布萊爾不惜「弄髒手」重回政壇


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月1日‧星期一‧丁酉年四月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.