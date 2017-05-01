對抗英國脫歐 布萊爾不惜「弄髒手」重回政壇
2017-05-01 14:57
布萊爾宣布將不惜回歸政壇。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕英國前首相布萊爾（Tony Blair）當地時間30日宣布，為了對抗英國脫歐，即便會引來批評也要重回政壇，不過，他表示，不會參加6月8日的大選。
綜合外媒報導，1997年起擔任首相10年的布萊爾30日表示，「英國脫歐給了他參與政治的動力」，他將在英國脫歐談判前，推動政治運動，並希望促成政策辯論，並宣布回歸政壇。
他表示，現在宣告回歸政壇一定會引來批評，但他不惜「弄髒手」，也無法蔑視人民的意志，因此決定再次投入政治，「你必須弄髒手，而我會這麼做。」
布萊爾現年63歲，他從1994年至2007年領導英國工黨，1997年起擔任首相10年，認內曾帶領英國投入伊拉克戰爭。他卸任後主要投入中東和非洲事務。
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